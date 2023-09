Business-Netzwerk macht sich für Kinder stark

Kinderarmut geht auch Unternehmer an: Getreu diesem Motto ist jetzt die Spendenaktion „Unternehmer gegen Kinderarmut” in Wien ins Leben gerufen worden, mit der sich das Business-Netzwerk des Gentleman’s Club für von Armut betroffene Kinder stark macht. Die ersten Projekte, die heuer unterstützt werden, sind das Europahaus des Kindes in Wien und die mobile Kinderkrankenpflege, wie Selbstmotivationsexperte Dalibor Ostojic gemeinsam mit Netzwerkgründer Chris Ebner bei einem hochkarätig besetzten Networking-Event am vergangenen Samstag im Palais Hansen Kempinski bekannt gab.