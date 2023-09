Scharner: „Fußball ist ein hervorragendes Vehikel“

Verärgerte Fans, Europa bleibt Nummer eins

Hinzu kommen die Auswirkungen von Top-Transfers. Seit dem Wechsel von Lionel Messi in die USA sind die Ticketpreise massiv gestiegen. Der Argentinier hat gegen Atlanta nicht gespielt, Miami verliert und viele Fans haben den neuen Spielmacher auch nicht zu Gesicht bekommen. Das Resultat? Verärgerte Fans! Im Video sehen Sie außerdem die Ansicht von Paul Scharner und Stefan Maierhofer, die unabhängig von Star-Besetzungen am liebsten den Fußball in Europa konsumieren.