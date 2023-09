Launiger Talk auf krone.tv: Kommt jetzt Blau-Rot?

Blicken Sie hinter die Kulissen! In „Club 3“ auf krone.tv gibt es kein Skript, keine Moderationskarten und kein vorgegebenes Thema. Alles, was aktuell ist und die Österreicher packt, kommt auf den Gesprächstisch. Geschnitten wird nichts, gesagt werden darf alles. So authentisch haben Sie Politiker, Experten und Analysten noch nie gesehen!