Kreativkistl näht Geschenke, die von Herzen kommen

Der Überschuss an produzierter „Kreativ-Ware“ wurde einmal im Jahr an eine Organisation, die mit Kindern zu tun hat, gespendet. Bald platzten die Wohnungen der Frauen wortwörtlich aber dennoch aus allen Nähten, woraufhin sie ein altes Milchhaus in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha renoviert und mit viel Liebe hergerichtet haben. Ebendort sind mittlerweile sieben weitere Personen, die für den guten Zweck basteln. Zu Weihnachten werden auch die Klienten der örtlichen Tafel kreativ beschenkt. Schon jetzt kann man für die fleißigen Damen aber beim Vereinsvoting der „Krone“-Herzensmensch-Aktion abstimmen.