„Neue Schmerzensgeld-Masche“ bei Scheinunfällen

„Da kann man froh sein, dass das gefilmt worden ist. Sonst ist man als Autofahrer ausgeliefert“, so ein User. Denn der Verdacht liegt nahe, dass findige Täter mit solchen „Unfällen“ nur Schmerzensgeld abkassieren wollen. Derartige Betrugsmaschen seien in anderen Ländern bereits gang und gäbe. Erst vor Kurzem mussten sich zwei Bandenmitglieder wegen europaweit fingierter Verkehrsunfälle in Berlin vor Gericht verantworten – der Schaden geht in die Millionen.