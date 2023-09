„Kneissl nur noch selbstwehleidig“

Eva Glawischnig zeigt sich im aktuellen TV-Duell mit Andreas Mölzer auf krone.tv verwundert über die Aussagen der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl, aus Österreich und Europa „vertrieben“ worden zu sein: „Das klingt alles sehr selbstwehleidig. Sie war immer eine ausgewiesene Expertin in vielen Fragen, hat sich mit ihren aktuellen Formulierungen nun aber ins Out begeben.“ Kneissl hält sich ja seit geraumer Zeit in Russland auf, weil sie ihre Heimat verloren hätte.