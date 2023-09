„Lebenslange Haft!“ Entsetzen nach Brutalo-Foul

In der Schlussphase des Topspiels der höchsten Spielklasse in Honduras ging Marathon-Kicker Andre Orellana ohne Rücksicht auf Verluste in einen Zweikampf. Mit den Stollen voraus grätschte der 21-Jährige gleich zwei Olympia-Spieler, Carlos Pineda und German Mejia, um - eine brutale Szene! Auch die Kommentatoren der von Deportes TVC übertragenen Partie waren entsetzt.