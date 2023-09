Pkw überschlug sich, Unfallverursacher fuhr weiter

Der ukrainische Fahrer lenkte seinen Sattelzug am Montag gegen 17 Uhr auf der Mieminger Straße bei Nassereith in Richtung Fernpass. Vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn brach ihm an einer Stelle plötzlich der Sattelanhänger aus und geriet auf die linke Fahrspur. Dort kam dem Lkw gerade eine 31-jährige Autolenkerin entgegen.