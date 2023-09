Polit-Zoff um lange Schließzeiten im Kindergarten

Knackpunkt sind die Ferien: „Die Anzahl der Kindergärten, die mindestens 47 Wochen pro Jahr geöffnet haben, ist laut Kindertagesheimstatistik in den letzten zwei Kindergartenjahren in Niederösterreich erheblich zurückgegangen“, so Suchan-Mayr. Waren es im Schuljahr 2020/21 noch 948 im Land – was rund 87 Prozent der Einrichtungen entspricht –, ging die Zahl zuletzt auf 464 Kindergärten oder 42 Prozent zurück.