Bruckner, Breakdance und kreative Gruselparty

Rund 3000 Besucher bei der Kinderklangwolke, die sich vom Musical „Ilvie Little“ begeistern ließen, waren das „Sahnehäubchen“ in einem guten Sommer für Kinderkultur in Linz. Dazu standen noch weitere 440 Kinder auf Bühnen oder machten bei Werkstätten mit. Das Zirkuszelt an der Donaulände war ebenfalls stets gut gefüllt. „Ein guter Einstieg in die neue Saison“, freut sich das Team um Kuddelmuddel-Leiter Manfred Forster.