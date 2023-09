Nach Mure: Karwendelbahn fährt ab Dienstag wieder

Am Dienstagabend hatte die gewaltige Mure vergangene Woche nicht nur die Seefelder Straße, sondern auch die Bahnstrecke verlegt und dabei auch einen Zug erfasst. Die Menschen in der Garnitur konnten unverletzt geborgen werden, gleich am nächsten Tag starteten die Aufräumarbeiten. Techniker der ÖBB-Infrastruktur hatten dazu unter anderem zwei Bagger im Einsatz, die die Strecke von Schlamm und Geröll befreiten. Am Freitag waren die Gleise schließlich so weit freigeräumt, dass die entgleiste Garnitur mittels Kran wieder auf die Schienen gehievt werden konnte.