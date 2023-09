Trotz Euphoriebremse auf der Überholspur

Dennoch sind die Henndorfer in der Salzburger Liga mittlerweile nicht mehr zu unterschätzen, stoßen nach dem knappen Sieg auf den fünften Platz vor. Für Co-Trainer Franz Andessner ist das der Lohn harter Arbeit: „Die Jungs machen das seit Wochen sehr diszipliniert und natürlich haben wir auch ein wenig Glück auf unserer Seite.“ Das Ziel vor der Saison lautete ganz klar, den Abstieg zu vermeiden. Wurde das durch die fünf Siege in Serie jetzt nach oben geschraubt? „Für uns ist jeder Punkt wichtig im Kampf gegen den Abstieg. An die obere Tabellenhälfte denken wir überhaupt nicht. Wir sind noch immer Außenseiter“, drückt Andessner auf die Bremse.