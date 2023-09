Wenn ein Menschenfeind in Liebe ertrinkt

Alles wartet auf eine Entscheidung. Für die Liebe, für das Leben oder doch die Wahrheit? In Dominic Oleys Inszenierung von Molières Komödie „Der Menschenfeind“ am Landestheater in St. Pölten wird an Hass, Verachtung und Abscheu des „Idealisten“ Alceste gegenüber der Menschheit einiges ausgespart, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren – die einzig wahre Liebe, fern aller Zwänge und Normen.