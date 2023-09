Prickelndes Goalie-Match ist garantiert

Mit dem 4:1 gegen den KAC starteten die Eisbullen am Freitag bereits zum fünften Mal in Serie mit einem Sieg in die neue Eishockeyliga-Spielzeit. Zu deren diesmal verspätetem Beginn – die Rotjacken standen auf der Tauernautobahn im Stau – auch das Meisterbanner 2023 unters Eisarena-Dach gezogen wurde. Und am Ende Oliver David mit der neuen Mannschaft seinen Premieren-Sieg in der Liga einfuhr.