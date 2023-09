Vandalen schlagen auf Parkplatz Lkw-Scheiben ein

Zugeschlagen haben die Täter im Schutze der Dunkelheit in der Nacht auf Samstag. Ins Visier nahmen sie einen öffentlichen Parkplatz in Hall. „Die Vandalen beschädigten bei sechs Lkw die Windschutzscheiben“, heißt es von der Polizei. Von den dreisten Zerstörern fehlt bis dato jede Spur. „Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden“, so die Ermittler. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.