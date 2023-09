Später Jubel! Vienna bezwingt Leader St. Pölten

Tabellenführer St. Pölten hat in der 7. Runde der 2. Fußballliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Vienna kam in der NV Arena zu einem 2:1-(0:0)-Überraschungserfolg und eröffnete dem GAK so die Chance, im Abendspiel (20.30 Uhr) in Leoben an den „Wölfen“ vorbeizuziehen.