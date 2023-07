„Es tat so gut, auf die Obdachlose einzutreten“

„Tot oder nicht war ihnen egal, sie setzten sich hin und schauten das Video an, während ihr Opfer reglos daneben lag.“ So beschreibt Staatsanwältin Anita Lanz eine der furchtbaren Szenen, in denen die Angeklagten sich auf eine wehrlose Obdachlose stürzten, sie mit „Tornado-Kicks“ (eingesprungenen Tritten) und Faustschlägen, teils mit Feuerzeugen in der Hand, quälten.