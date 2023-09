Cobra-Einsatz bei AMS Baden ++ 300-PS-Drogenboot

Donnerstagfrüh sorgte ein Cobra- Einsatz für Aufregung. Ein amtsbekannter Ukrainer soll angeblich dorthin unterwegs gewesen sein. Das Einsatzkommando rückte zum Schutz der Mitarbeiter aus. Und: Am Montagnachmittag strandete ein Motorboot mit beeindruckenden 300 PS Leistung in hoher Geschwindigkeit an einem Strand in Südspanien. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 14.September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.