Harry und Meghan kuscheln Gerüchte einfach weg

Kleinkinder & langer Flug

Dass Meghan nicht schon am Samstag gemeinsam mit Harry zur Eröffnung der Invictus Games gekommen war, sondern erst am Montag einflog, könnte daran liegen, dass sie ihre noch sehr kleinen Kinder nicht über eine Woche alleine lassen wollte. Harry war schon am Donnerstag von den USA nach Großbritannien geflogen, um am Todestag der Queen am 8. September ihrem Grab einen Besuch abzustatten.