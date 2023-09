Tag der Demokratie: Wo sehen Sie diese in Gefahr?

Am 15. September steht alles im Zeichen der Demokratie. Der Tag wurde von den Vereinten Nationen festgelegt, um diesem hohen Gut zu würdigen. Darüber hinaus soll er auch zur Förderung und Verteidigung demokratischer Werte beitragen und ins Bewusstsein rufen, dass Demokratie etwas ist, das erarbeitet werden muss. Schließlich gibt es immer noch diktatorisch geführte Länder, in denen die Menschen unter den dort herrschenden Bedingungen leiden. Was bedeutet Demokratie für Sie persönlich? Wo oder wodurch sehen Sie die Demokratie in Gefahr? Als wie wichtig erachten Sie politische Bildung im Diskurs um demokratische Werte? Teilen Sie Ihre Ansichten mit uns in den Kommentaren, wir freuen uns auf eine spannende und konstruktive Diskussion!