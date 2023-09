Einigung erzielt: Spanierinnen beenden Streik

Es war nicht der erste Streik im spanischen Frauenfußball. Vor mehr als dreieinhalb Jahren erreichten die Spielerinnen mit einem Ausstand, dass Gewerkschaften und Clubs im Februar 2020 erstmals einen Tarifvertrag unterzeichneten, der unter anderem ein Mindestgehalt sowie Mutterschutz vorsieht. Auch das Nationalteam will nach dem Rücktritt des Präsidenten des Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales, wieder spielen. Am 26. September treten die Weltmeisterinnen in der Nations League gegen die Schweiz an.