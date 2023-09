Wie man KEINE Investoren ins weite Land lockt

Nur zur Erinnerung: Um 1,2 Milliarden Euro wollte ein deutscher Pharmakonzern in Bruck an der Leitha einen Produktionsstandort und damit 800 Jobs schaffen. Bis es sich die Chefetage des Unternehmens jetzt eben doch anders überlegt und die Investition kurzerhand abgeblasen hat. Prompt hob in St. Pölten das große Lamentieren an.