Arrivederci, San Siro! Milan plant eigenes Stadion

San Donato statt San Siro

70.000 Zuschauerplätze soll das neue Stadion in San Donato umfassen, 2025 soll mit dem Bau begonnen werden, in der Saison 2028/29 soll es erstmals in Einsatz kommen. Seit den 1930er Jahren spielt AC Milan im San Siro, teilen muss sich der Verein das Stadion mit dem Stadtrivalen Inter Mailand.