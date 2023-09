ÖFB begeistert in Solna ++ Saison-Aus für NFL-Star

Das ÖFB-Team hat mit dem Sieg in Schweden einen entscheidenden Schritt in Richtung EM 2024 gemacht, Aaron Rodgers zieht sich im ersten Spiel für die Jets eine schwere Verletzung zu und Simona Halep fasst eine langjährige Strafe aus - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 13. September.