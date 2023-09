Im „Duell“ mit Moderator Martin Grasl und den beiden ehemaligen ÖFB-Teamkickern Paul Scharner und Stefan Maierhofer rückt auch der Nachwuchsfußball und der damit verbundene Sprung ins Profitum in den Mittelpunkt. Erst am vergangenen Wochenende haben beim U15-VARTA Cup drei Teams aus Österreich die internationale Konkurrenz alt aussehen lassen. Trotzdem ist Weg zum Profi kein einfacher. „Der Spieler ist immer für sich selbst verantwortlich“, argumentiert der „Major“ der in der Fußball-Akademie Burgenland selbst mit potenziellen Zukunftsspielern zusammenarbeitet.