Lima beendet die längste Nationalteam-Karriere

Nach 137 Länderspielen für Andorra in 26 Jahren und vier verschiedenen Jahrzehnten hat Abwehrspieler Ildefons Lima am Dienstag zum letzten Mal für sein Land gespielt und damit die längste Nationalteam-Karriere im Männerfußball beendet. Bei der 0:3-Niederlage gegen die Schweiz am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel in der Gruppe I spielte der 43-Jährige 23 Minuten lang als Stürmer, bevor er unter „Standing Ovations“ der Fans im Stade de Tourbillon in Sion ausgewechselt wurde.