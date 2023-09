Naturfreunde im Rennen um den Herzensmensch-Award

Am 3. März 1906 wurde in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten eine neue Ortsgruppe der Naturfreunde gegründet. Zum Start ließen sich 22 Mitglieder für einen Beitrag von je zwei Kronen einschreiben. Heute engagieren sich rund 1400 Personen im Verein - die Ortsgruppe liegt damit auf Platz 2 in der landesweiten Mitgliederstatistik.