Flick-Aus im Luxus-Hotel: Neue Details enthüllt

Das 1:4 gegen Japan am Samstag war das fünfte sieglose Spiel in Folge und damit eine Fortsetzung des rapiden Abwärtstrends unter Hansi Flick. Alarmstimmung beim DFB! Wie die „Bild“ nun berichtet, trafen sich am Sonntag im „Ritz-Carlton“ (Mannschaftshotel des DFB-Teams) Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler. DFB-Vize-Boss Hans-Joachim Watzke war zugeschaltet.