Tiroler jubelten bei Berufs-EM über Medaillen

Mehr als 600 junge, hochqualifizierte Fachkräfte aus 32 Ländern waren bei der Berufseuropameisterschaft EuroSkills in 43 unterschiedlichen Berufen am Start. Dabei durften sich die Tiroler Teilnehmer über einige Medaillen freuen. So feierten etwa Christoph Schipflinger und Kollege Stefan Winder aus Vorarlberg einen Sieg im Teambewerb Gartengestaltung.