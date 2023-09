Schulstart wird für Tiroler Familien zur Belastung

So treffe es Alleinerziehende und Eltern in Teilzeit besonders hart. Diese müssen oftmals mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze auskommen. Föger-Kalchschmid plädiert deshalb für eine deutliche Erhöhung des Schulstartgeldes. Zwar wurde es in diesem Jahr auf 105,8 Euro aufgestockt, der Wertverlust betrage jedoch ein Drittel. Eine Erhöhung auf 150 Euro wäre laut ÖGB ideal.