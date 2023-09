Kehrmaschine schlitterte 95 Meter in die Tiefe

Kehrmaschine rollte plötzlich los

Eigentlich wollte der Arbeiter die Maschine lediglich einen Meter vorwärts bewegen - dafür löste er die Handbremse. Dass sich das tonnenschwere Gefährt am abschüssigen Parkplatz verselbstständigen könnte, hatte er wohl nicht bedacht. „Die Kehrmaschine rollte am abschüssigen Parkplatz so schnell vorwärts, dass der Mann es nicht mehr schaffte, die Handbremse zu betätigen, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen“, schildert die Polizei.