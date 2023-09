Steirischer „Gemüse-Pionier“ Rauer ist insolvent

Durch die stark gestiegenen Kosten in Österreich, etwa für Energie, aber auch durch die hohe Zinsbelastung könne man mit der Konkurrenz nicht mit, so Rauer, der auch Sprecher der steirischen Gemüsebauern ist. Dazu kommen in diesem Jahr auch noch Unwetterschäden. Die Folge: eine Insolvenz, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstag mitteilte.