Falsche Dachdecker erbeuteten zehntausende Euro

Drei vermeintliche Dachdecker boten diese Woche einem Mann in Hausmannstätten an, sein Carport zu sanieren. Am Ende verlangten sie mehr Geld als vereinbart - das Opfer bezahlte den drei Rumänen mehrere zehntausend Euro. Die verrichtete Arbeit war aber nur Pfusch. Die Betrüger wurden inzwischen gefasst.