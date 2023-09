Leroy Sane wird deutlich: „Es ist ungerecht“

Für Deutschlands Fußball-Nationalteam stehen mit den Spielen gegen Japan und Frankreich zwei wichtige Partien an. Nach einem desaströsen Jahr 2022 will der Weltmeister von 2014 zurück in die Erfolgsspur finden, ansonsten wird es eng für Hansi Flick. Dass sich die Kritik nur auf den Bundestrainer beschränkt, findet Leroy Sane hingegen nicht fair.