Gutshof-Sperre: Bürger blitzt mit Einspruch ab

Alles bleibt, wie es der Grundbesitzer vorgehabt hat. So sieht es in Grödig aus, was Umbau und Durchgangssperre durch den Gutshof Glanegg angeht. Besitzer Maximilian Mayr Melnhof baut diesen seit Ende Juli um. Hierfür Fußgänger und Radfahrer eineinhalb Jahre nicht mehr durchs Gelände zu lassen, das will ein früherer Grödiger Gemeindevertreter nicht akzeptieren.