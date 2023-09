Salzburger Hubschrauber in Norditalien abgestürzt

Ein Hubschrauber der Salzburger Gesellschaft Heli Austria ist in Norditalien abgestürzt. Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend in dem lombardischen Berggebiet Valtellina im Tal Valgerola auf 1700 Metern Seehöhe. Wie die Feuerwehr bestätigte, erlitten drei Personen Verletzungen. Der Schweizer Pilot wurde in zunächst kritischem Zustand ins Krankenhaus von Bergamo eingeliefert.