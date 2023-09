Guntschacher müssen sich eigene Fähre organisieren

Wenn am Donnerstag der Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Guntschach endet (wir berichteten), dann steht die kleine Ortschaft an der Drau abermals ohne Verbindung zur Außenwelt da. Während einige Bewohner vorübergehend in Notquartiere übersiedelt sind, verharren 15 Guntschacher weiterhin in der abgeschnittenen Ortschaft bei Maria Rain. Und sie fühlen sich im Stich gelassen. Im Stich gelassen nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von der Landespolitik.