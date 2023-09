Feministinnen protestierten barbusig in Venedig

In seiner Heimatstadt New York würde er gerne noch einmal drehen - wenn sich ein „Verrückter“ zur Finanzierung des Drehs findet. Er habe bereits eine „großartige Idee“, antwortete Allen auf die Frage, ob er noch einmal einen Film in der Metropole umsetzen würde. „Wenn jemand aus dem Schatten tritt und sagt, wir finanzieren deinen Film in New York und wenn diese Leute all meine schrecklichen Vorschriften befolgen - sie können das Drehbuch nicht lesen, sie dürfen nicht wissen, wer drin ist, sie geben mir einfach das Geld und gehen - wenn jemand verrückt genug ist, dem zuzustimmen, werde ich einen Film in New York drehen“, sagte Allen.