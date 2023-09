Zoran Barisic: „Der Tank war realtiv schnell leer“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer):

„Wir haben gut begonnen, den Gegner in Schach gehalten, gut nach vorne attackiert und sind auch zu Halbchancen gekommen. Da muss man auf der einen Seite effizienter sein, und auf der anderen Seite braucht man in Salzburg auch Glück. Leider haben wir den Fehler gemacht. In der zweiten Hälfte wollten wir primär das dritte Tor verhindern, vielleicht wäre es mit einem Tor für uns noch einmal spannend geworden. Der Tank war bei einigen Spielern relativ schnell leer. Die Intensität gegen den Ball war nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben, wir waren auch nicht schnell genug in den Zweikämpfen und nicht mehr frisch genug im Kopf. Trotzdem hat meine Mannschaft alles gegeben.“