Vereinsfreundlichste Gemeinde ließ sich feiern

Freiwilliges Engagement ist einfach unbezahlbar

Zum Event: An diesem Abend standen 130 freiwillige Helfer aus 14 Vereinen in vom Lagerhaus Weinviertel Ost gesponserten „Krone“-T-Shirts bereit, um ein Fest der Superlative in den Bezirk Mistelbach zu zaubern. „Wir sind sehr stolz, gewonnen zu haben“, freut sich Bürgermeister Johann Bauer über die Prämierung seiner Gemeinde. Durchaus verdient, denn die 863 Schrattenberger sind in mehr als 20 Vereinen aktiv.