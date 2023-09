„Verharmlost“ Oliver Pocher „sexuelle Nötigung“?

„Nächste Woche Sambia-Trikot“

Und jetzt? Erraten, der Konter von Oliver Pocher. Und zwar per - erraten! - Insta-Story. „Du machst halt heutzutage das, was alle machen: ein schnelles ‘Zeichen‘ setzen, sich versuchen, Applaus abzuholen, keine Diskussion zuzulassen und in zwei Wochen redet eh keiner mehr drüber.“ Pocher zynisch: Das Tragen des Spanien-Trikots habe „sicherlich ein Wahnsinnszeichen gesetzt für alle Frauen, die sexuell genötigt werden, im Frauenhaus sitzen und auf Sky Go sich das Top-Spiel am Samstag anschauen.“ Pochers Vorschlag an Kemme: „Nächste Woche ein Sambia-Trikot tragen.“ Denn: Im dortigen Verband gebe es „WESENTLICH“ härtere Anschuldigungen an den Trainer.