Knasmüllner nicht bei Saudis, aber unter Reichen

Jahrelang hatte der millionenschwere, medienscheue Unternehmer Wojciech Kwiecien (beschäftigt bei Spielen Securitys, die Fotos von ihm vermeiden sollen) versucht, Traditionsklub Wisla zu übernehmen - vergebens. Er scheiterte an Fans und Präsident Dawid Blaszczykowski, dem Bruder des langjährigen Dortmund-Stars Jakub. Also gründete Kwiecien als einer der reichsten Polen einfach seinen eigenen Verein in Krakau, versucht damit den Durchmarsch von Liga sechs bis in die Erstklassigkeit. Dafür steckt der „König der Apotheken“ (ihm gehören 200 Arzneimittelgeschäfte) sein Geld in ehemalige National- sowie Erstligaspieler.