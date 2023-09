„Glaube nicht, dass ich gern ein Krokodil hätte“

Ich habe Michael Aufhauser 1997 kennengelernt. Das war ein Zufall, ich war joggend in der Hellbrunner Allee unterwegs, er war mit seinen Hunden spazieren. Schon damals hat er mir erzählt, dass er einen Platz für Tiere schaffen möchte, an dem sich Millionen von Menschen begegnen. Bis heute waren insgesamt vier Millionen Gäste bei uns auf Gut Aiderbichl. Ich wusste damals ehrlich gesagt nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber es klang spannend und da zu der Zeit meine Tochter auf die Welt gekommen ist, wollte ich nicht mehr so viel reisen wie in dem Job, den ich davor hatte.