Golf ohne Schläger, nur mit der Hand in Podersdorf

In Podersdorf am See ist man bei Trendsportarten immer eine Nasenlänge vorne. Nach Teqball und Hado kann man in der Tourismusgemeinde jetzt auch – zugegeben das etwas gemütlichere – Handgolf spielen. Entlang einer drei Kilometer langen „PODO HandGolf“-Runde gilt es sechs Stationen mit verschiedenen Challenges zu meistern und Treffsicherheit zu beweisen. Man braucht lediglich einen Ball und etwas Geschick.