Auto rammt Biker: 30 Meter weiter geschleudert

Verletzter in Klinik geflogen

Bei seinem Sturz zog sich der junge Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Rettungshubschrauber Christophorus musste ihn nach erfolgter Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck fliegen. Der 76-jährige Autolenker kam unverletzt davon. An seinem Wagen sowie am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.