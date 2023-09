Der „Höllenhund“ wird zum Sturm-Spion!

SPORTING: 242 Millionen Euro ist der Kader von Portugals Nummer drei wert. Mit 117.623 Mitgliedern sind die „Leones“ (die Löwen), der Ex-Klub von Cristiano Ronaldo und Figo, auch äußerst populär. Der 19-fache Meister und Europacupsieger der Pokalsieger (’63/64) hat heuer 123,5 Millionen an Spielerverkäufen lukriert, ist mit 14 Legionären unter Jungcoach Ruben Amorim (38) trotz der Abgänge mit drei Siegen in die Liga gestartet. Sebastian Coates, Uruguays 51-facher Teamspieler (Ex-Liverpool), führt als Kapitän die Truppe mit den Millionen-Aktien Goncalo Inacio, Pedro Goncalves und Marcus Edwards an.