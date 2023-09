Archäologen von Virunum am Zollfeld „beschenkt“

Auf einer Terrasse zwischen Bühnentheater und Amphitheater wurden sechs Gebäude von Berufsvereinigungen und Mysterienkulten nachgewiesen. „Man hat bisher geglaubt, dass solche Gebäude an verschiedenen Orten in der Stadt untergebracht sind, so eine massierte Ansammlung ist bislang im Imperium Romanum in den Provinzen nirgendwo entdeckt worden“, schwärmt Dr. Heimo Dolenz. Der Leiter der Abteilung für römische Archäologie und Feldforschung im Kärntner Landesmuseum leitet diese Lehrgrabung der Universitäten Klagenfurt und Graz, an der sich auch der Museumsförderverein Josefinum beteiligt.