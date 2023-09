Völlig durchgeknallt, ein Superprofi, oder . . . ?

Wobei mit „heim“ das von Ried 8800 Kilometer entfernte Wenzhou gemeint war. Wo Liu Sonntag Nachmittag eingetroffen wäre und von wo er nur Stunden später wieder aufbrechen hätte müssen, um am Montag zumindest einmal in Ried trainieren zu können. Weshalb ihm sein Klub (selbstverständlich) vorgeschlagen hat, doch früher zu fliegen und länger zu blieben. Reaktion des Torhüters: „Aber ich muss hier doch arbeiten!“ Und: „Was werden meine Eltern denken, wenn ich so lange nicht arbeite?“ Wobei mit arbeiten natürlich trainieren gemeint war . . .