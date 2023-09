„One Piece“ als Live-Action ++ Interaktive Rom-Com

Diesmal gehts unter anderem um „Choose Love“, die erste interaktive, romantische Komödie auf Netflix, bei der die Zuschauenden entscheiden was passiert. Außerdem wird es actionreich mit einer Bilanz zum Ende des Sommers: Welche Stunts haben uns am meisten begeistert? Welcher Blockbuster uns am krassesten mitgerissen? Und für die richtige Portion Romantik sorgt „Passages“, eine französische Liebesgeschichte über eine komplizierte Dreiecksbeziehung.