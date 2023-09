Pamela Anderson modelt ohne Make-up für Pandora

„Trends zu folgen war nie meine Sache, ich bin lieber Trendsetterin!“ Durch ihre Doku und Memoiren ist sie wieder in aller Munde. Ihr Comeback in der Öffentlichkeit münzt Pamela Anderson jetzt in lukrative Werbeverträge um. Die ehemalige „Baywatch“-Badenixe wurde als Testimonial für die dänische Schmuckfirma Pandora verpflichtet.